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Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
29 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
Колорадо Эвеланш
Окончен
2 : 3Б
Нью-Йорк Рейнджерс

  • 39:27
    1:0
    Кейси Миттельштадт
  • 52:47
    2:2
    Девон Тэйвз
0'
20'
40'
60'
65'
  • 42:59
    1:1
    Каапо Какко
  • 49:35
    1:2
    Крис Крайдер
  • 65:00
    2:3
    Артемий Панарин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
40РоссияврАлександр Георгиев
60ФинляндияврЮстус Аннунен
49КанадазщСамуэль Жирар
8КанадазщКейл Макар
7КанадазщДевон Тэйвз
42КанадазщДжош Мэнсон
26КанадазщШон Уокер
3СШАзщДжек Джонсон
96ФинляндиянпМикко Рантанен
29КанаданпНатан Маккиннон
27КанаданпДжонатан Друен
62ФинляндиянпАрттури Лехконен
37СШАнпКейси Миттельштадт
12СШАнпБрэндон Дьюхейм
9СШАнпЗак Паризе
20СШАнпРосс Колтон
28СШАнпМайлз Вуд
93КанаданпЖан-Люк Фуди
73РоссиянпЯков Тренин
11КанаданпЭндрю Кольяно
31РоссияврИгорь Шестёркин
32СШАврДжонатан Куик
55СШАзщРайан Линдгрен
23СШАзщАдам Фокс
4КанадазщБрэйден Шнайдер
79СШАзщК'Андре Миллер
5СШАзщЧад Руведел
6СШАзщЗак Джонс
91ШвециянпАлександер Веннберг
96СШАнпДжек Рослович
93ШвециянпМика Зибанеджад
20СШАнпКрис Крайдер
13КанаданпАлекси Лафреньер
16СШАнпВинсент Трочек
10РоссиянпАртемий Панарин
24ФинляндиянпКаапо Какко
22СШАнпДжонни Бродзински
26СШАнпДжимми Веси
21КанаданпБаркли Гудроу
50КанаданпУилл Кайлли
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
06.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БКолорадо Эвеланш
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
09.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 7Колорадо Эвеланш
12.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Колорадо Эвеланш
05.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
17.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 БКолорадо Эвеланш
20.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 4 ОТ
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Колорадо Эвеланш
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7171
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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