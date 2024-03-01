Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
29 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Том Хмелевски (Колорадо-Спрингс, Канада);
Окончен
2 : 3Б
- 39:271:0Кейси Миттельштадт
- 52:472:2Девон Тэйвз
0'
20'
40'
60'
65'
- 42:591:1Каапо Какко
- 49:351:2Крис Крайдер
- 65:002:3Артемий Панарин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|40
|вр
|Александр Георгиев
|60
|вр
|Юстус Аннунен
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|26
|зщ
|Шон Уокер
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|27
|нп
|Джонатан Друен
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|12
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|9
|нп
|Зак Паризе
|20
|нп
|Росс Колтон
|28
|нп
|Майлз Вуд
|93
|нп
|Жан-Люк Фуди
|73
|нп
|Яков Тренин
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|23
|зщ
|Адам Фокс
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|5
|зщ
|Чад Руведел
|6
|зщ
|Зак Джонс
|91
|нп
|Александер Веннберг
|96
|нп
|Джек Рослович
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|50
|нп
|Уилл Кайлли
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|06.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|12.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|17.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|20.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40