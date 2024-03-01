Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), 18 347 зрителей (98% при вместимости 18 641)
29 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Окончен
4 : 1
- 05:371:0Коннор Макдэвид
- 39:442:0Адам Хенрик
- 45:053:0Эван Бушар
- 59:194:1Коди Сеси
0'
20'
40'
60'
- 53:473:1Артур Калиев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
58:52
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|2
|зщ
|Эван Бушар
21:27
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
20:49
|5
|зщ
|Коди Сеси
20:32
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
20:53
|73
|зщ
|Венсан Деарне
16:58
|27
|зщ
|Бретт Кулак
16:12
|91
|нп
|Эвандер Кейн
14:03
|18
|нп
|Зак Хайман
18:03
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
21:34
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
18:44
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
13:39
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
19:53
|19
|нп
|Адам Хенрик
12:59
|90
|нп
|Кори Перри
12:17
|71
|нп
|Райан Маклауд
13:43
|28
|нп
|Коннор Браун
09:33
|10
|нп
|Дерек Райан
08:38
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
11:05
|39
|вр
|Кэм Тальбо
56:36
|31
|вр
|Давид Риттих
|8
|зщ
|Дрю Даути
27:18
|44
|зщ
|Майки Андерсон
20:10
|3
|зщ
|Мэтт Рой
21:12
|84
|зщ
|Владислав Гавриков
21:07
|53
|зщ
|Джордан Спенс
11:31
|5
|зщ
|Андреас Энглунд
10:42
|9
|нп
|Адриан Кемпе
20:32
|11
|нп
|Анже Копитар
21:11
|55
|нп
|Куинтон Байфилд
19:04
|24
|нп
|Филлип Дано
17:23
|22
|нп
|Кевин Фиала
18:17
|78
|нп
|Алекс Лаферрье
11:43
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
13:02
|33
|нп
|Виктор Арвидссон
20:04
|61
|нп
|Тревор Льюис
09:58
|46
|нп
|Блейк Лизотт
09:38
|34
|нп
|Артур Калиев
05:07
|12
|нп
|Тревор Мур
16:56
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
|27.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|4 : 5
|26.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|6 : 3
|24.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
|18.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|3 : 4 ОТ
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|73
|99
|2
|Ванкувер Кэнакс
|72
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|72
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|71
|71
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|72
|65
|14
|Анахайм Дакс
|72
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40