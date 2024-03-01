14:23 ()
Свернуть список

Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), 18 347 зрителей (98% при вместимости 18 641)
29 Марта 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Эдмонтон Ойлерз
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз

  • 05:37
    1:0
    Коннор Макдэвид
  • 39:44
    2:0
    Адам Хенрик
  • 45:05
    3:0
    Эван Бушар
  • 59:19
    4:1
    Коди Сеси
0'
20'
40'
60'
  • 53:47
    3:1
    Артур Калиев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
74КанадаврСтюарт Скиннер
58:52
30КанадаврКэлвин Пикар
2КанадазщЭван Бушар
21:27
14ШвециязщМаттиас Экхольм
20:49
5КанадазщКоди Сеси
20:32
25КанадазщДарнелл Нурс
20:53
73КанадазщВенсан Деарне
16:58
27КанадазщБретт Кулак
16:12
91КанаданпЭвандер Кейн
14:03
18КанаданпЗак Хайман
18:03
97КанаданпКоннор Макдэвид
21:34
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
18:44
37СШАнпУоррен Фёгеле
13:39
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
19:53
19КанаданпАдам Хенрик
12:59
90КанаданпКори Перри
12:17
71КанаданпРайан Маклауд
13:43
28КанаданпКоннор Браун
09:33
10СШАнпДерек Райан
08:38
13ШвециянпМаттиас Янмарк
11:05
39КанадаврКэм Тальбо
56:36
31ЧехияврДавид Риттих
8КанадазщДрю Даути
27:18
44СШАзщМайки Андерсон
20:10
3СШАзщМэтт Рой
21:12
84РоссиязщВладислав Гавриков
21:07
53КанадазщДжордан Спенс
11:31
5ШвециязщАндреас Энглунд
10:42
9ШвециянпАдриан Кемпе
20:32
11СловениянпАнже Копитар
21:11
55КанаданпКуинтон Байфилд
19:04
24КанаданпФиллип Дано
17:23
22ШвейцариянпКевин Фиала
18:17
78СШАнпАлекс Лаферрье
11:43
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
13:02
33ШвециянпВиктор Арвидссон
20:04
61СШАнпТревор Льюис
09:58
46СШАнпБлейк Лизотт
09:38
34СШАнпАртур Калиев
05:07
12СШАнпТревор Мур
16:56
Главные тренеры
КанадаКрис Ноблох
КанадаДжим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
11.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Эдмонтон Ойлерз
31.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Лос-Анджелес Кингз4 : 5Эдмонтон Ойлерз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Эдмонтон Ойлерз6 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Лос-Анджелес Кингз4 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Эдмонтон Ойлерз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 3
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТ
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз7399
2 Ванкувер Кэнакс7298
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7290
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7171
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7265
14 Анахайм Дакс7252
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close