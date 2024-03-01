Аризона Койотс - Нэшвилл Предаторз 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), 4 600 зрителей (100% при вместимости 4 600)
29 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада);
Окончен
8 : 4
- 08:001:2Джек Макбэйн
- 17:002:2Логан Кули
- 27:113:2Клейтон Келлер
- 28:114:2Логан Кули
- 32:365:3Ник Бьюгстад
- 36:056:3Ник Шмальц
- 53:577:3Матиас Маччелли
- 58:278:4Логан Кули
0'
20'
40'
60'
- 02:220:1Джейсон Цукер
- 05:110:2Джейсон Цукер
- 31:084:3Густав Нюквист
- 56:387:4Филип Форсберг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
60:00
|70
|вр
|Карел Веймелка
|3
|зщ
|Джош Браун
21:13
|50
|зщ
|Шон Дурзи
23:03
|90
|зщ
|Янис Мозер
19:47
|5
|зщ
|Майкл Кесселринг
13:59
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
16:57
|33
|зщ
|Трэвис Дермотт
21:15
|8
|нп
|Ник Шмальц
19:46
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
16:10
|9
|нп
|Клейтон Келлер
19:35
|11
|нп
|Дилан Гюнтер
15:50
|92
|нп
|Логан Кули
14:37
|67
|нп
|Лоусон Круз
12:42
|91
|нп
|Джош Доан
14:29
|22
|нп
|Джек Макбэйн
13:31
|63
|нп
|Матиас Маччелли
16:56
|53
|нп
|Майкл Карконе
11:31
|15
|нп
|Александр Керфут
16:33
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
10:13
|74
|вр
|Юусе Сарос
40:00
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
18:00
|3
|зщ
|Жереми Лозон
21:02
|59
|зщ
|Роман Йози
24:35
|27
|зщ
|Райан Макдона
22:21
|2
|зщ
|Люк Шенн
13:55
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
18:29
|24
|зщ
|Спенсер Стастни
19:45
|14
|нп
|Густав Нюквист
17:34
|90
|нп
|Райан О'Райлли
18:39
|9
|нп
|Филип Форсберг
18:06
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
16:04
|16
|нп
|Джейсон Цукер
13:34
|77
|нп
|Люк Евангелиста
14:56
|82
|нп
|Томми Новак
14:56
|17
|нп
|Марк Янковски
14:13
|36
|нп
|Коул Смит
13:18
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
12:20
|44
|нп
|Кифер Шервуд
12:09
|8
|нп
|Коди Гласс
11:51
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|11.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|14.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|09.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|74
|101
|2
|Ванкувер Кэнакс
|73
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|72
|73
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|73
|67
|14
|Анахайм Дакс
|73
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40