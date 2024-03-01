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Аризона Койотс - Нэшвилл Предаторз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), 4 600 зрителей (100% при вместимости 4 600)
29 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Коди Бич (Нанаймо, Канада);
Аризона Койотс
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз

  • 08:00
    1:2
    Джек Макбэйн
  • 17:00
    2:2
    Логан Кули
  • 27:11
    3:2
    Клейтон Келлер
  • 28:11
    4:2
    Логан Кули
  • 32:36
    5:3
    Ник Бьюгстад
  • 36:05
    6:3
    Ник Шмальц
  • 53:57
    7:3
    Матиас Маччелли
  • 58:27
    8:4
    Логан Кули
0'
20'
40'
60'
  • 02:22
    0:1
    Джейсон Цукер
  • 05:11
    0:2
    Джейсон Цукер
  • 31:08
    4:3
    Густав Нюквист
  • 56:38
    7:4
    Филип Форсберг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
39КанадаврКоннор Ингрэм
60:00
70ЧехияврКарел Веймелка
3КанадазщДжош Браун
21:13
50КанадазщШон Дурзи
23:03
90ШвейцариязщЯнис Мозер
19:47
5СШАзщМайкл Кесселринг
13:59
4ФинляндиязщЮусо Вялимяки
16:57
33КанадазщТрэвис Дермотт
21:15
8СШАнпНик Шмальц
19:46
17СШАнпНик Бьюгстад
16:10
9СШАнпКлейтон Келлер
19:35
11КанаданпДилан Гюнтер
15:50
92СШАнпЛоган Кули
14:37
67КанаданпЛоусон Круз
12:42
91СШАнпДжош Доан
14:29
22КанаданпДжек Макбэйн
13:31
63ФинляндиянпМатиас Маччелли
16:56
53КанаданпМайкл Карконе
11:31
15КанаданпАлександр Керфут
16:33
38КанаданпЛиам О'Брайен
10:13
74ФинляндияврЮусе Сарос
40:00
32ФинляндияврКевин Ланкинен
18:00
3КанадазщЖереми Лозон
21:02
59ШвейцариязщРоман Йози
24:35
27СШАзщРайан Макдона
22:21
2КанадазщЛюк Шенн
13:55
22КанадазщТайсон Бэрри
18:29
24СШАзщСпенсер Стастни
19:45
14ШвециянпГустав Нюквист
17:34
90КанаданпРайан О'Райлли
18:39
9ШвециянпФилип Форсберг
18:06
10КанаданпКолтон Сиссонс
16:04
16СШАнпДжейсон Цукер
13:34
77КанаданпЛюк Евангелиста
14:56
82СШАнпТомми Новак
14:56
17КанаданпМарк Янковски
14:13
36СШАнпКоул Смит
13:18
47СШАнпМайкл Маккэррон
12:20
44СШАнпКифер Шервуд
12:09
8КанаданпКоди Гласс
11:51
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаЭндрю Брюнетт
История личных встреч
11.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТАризона Койотс
20.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Нэшвилл Предаторз
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 7Аризона Койотс
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Нэшвилл Предаторз
27.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Нэшвилл Предаторз
14.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 4Аризона Койотс
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 БАризона Койотс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4Нэшвилл Предаторз
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Нэшвилл Предаторз
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Аризона Койотс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Аризона Койотс
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Нэшвилл Предаторз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз8 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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