Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), 18 987 зрителей (100% при вместимости 18 910)
29 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Окончен
1 : 3
- 27:381:1Джей Ти Миллер
0'
20'
40'
60'
- 18:480:1Роопе Хинц
- 56:521:2Джейми Бенн
- 57:571:3Джейсон Робертсон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Даллас Старз
Даллас
|29
|вр
|Кейси Десмит
57:28
|31
|вр
|Артур Шилов
|17
|зщ
|Филип Гронек
20:51
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
25:42
|57
|зщ
|Тайлер Майерс
16:53
|7
|зщ
|Карсон Суси
13:19
|82
|зщ
|Иэн Коул
18:52
|91
|зщ
|Никита Задоров
17:30
|81
|нп
|Дакота Джошуа
15:47
|8
|нп
|Конор Гарланд
16:05
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
21:35
|21
|нп
|Нильс Хёгландер
12:37
|6
|нп
|Брок Бёзер
19:12
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
20:36
|18
|нп
|Сэм Лафферти
11:40
|53
|нп
|Теодор Блюгерс
14:37
|65
|нп
|Илья Михеев
10:33
|92
|нп
|Василий Подколзин
10:27
|24
|нп
|Пиус Зутер
15:50
|80
|нп
|Эршдип Бэйнс
10:39
|29
|вр
|Джейк Эттингер
59:34
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
24:54
|55
|зщ
|Томас Харли
21:06
|3
|зщ
|Кристофер Танев
19:23
|23
|зщ
|Эса Линделль
20:36
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
09:14
|20
|зщ
|Райан Сутер
17:58
|91
|нп
|Тайлер Сегин
16:55
|16
|нп
|Джо Павелски
16:54
|24
|нп
|Роопе Хинц
18:01
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
16:53
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
15:51
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
14:32
|11
|нп
|Логан Стэнковен
13:28
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
19:23
|14
|нп
|Джейми Бенн
18:53
|15
|нп
|Крэйг Смит
06:56
|18
|нп
|Сэм Стил
09:57
|12
|нп
|Радек Факса
11:32
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Питер Дебур
История личных встреч
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|19.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|74
|101
|2
|Ванкувер Кэнакс
|73
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|72
|73
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|73
|67
|14
|Анахайм Дакс
|73
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40