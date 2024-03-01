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Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), 18 987 зрителей (100% при вместимости 18 910)
29 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Ванкувер Кэнакс
Окончен
1 : 3
Даллас Старз

  • 27:38
    1:1
    Джей Ти Миллер
0'
20'
40'
60'
  • 18:48
    0:1
    Роопе Хинц
  • 56:52
    1:2
    Джейми Бенн
  • 57:57
    1:3
    Джейсон Робертсон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз, которое состоится 29 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Даллас Старз
Даллас
29СШАврКейси Десмит
57:28
31ЛатвияврАртур Шилов
17ЧехиязщФилип Гронек
20:51
43СШАзщКуинн Хьюз
25:42
57КанадазщТайлер Майерс
16:53
7КанадазщКарсон Суси
13:19
82СШАзщИэн Коул
18:52
91РоссиязщНикита Задоров
17:30
81СШАнпДакота Джошуа
15:47
8СШАнпКонор Гарланд
16:05
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
21:35
21ШвециянпНильс Хёгландер
12:37
6СШАнпБрок Бёзер
19:12
9СШАнпДжей Ти Миллер
20:36
18СШАнпСэм Лафферти
11:40
53ЛатвиянпТеодор Блюгерс
14:37
65РоссиянпИлья Михеев
10:33
92РоссиянпВасилий Подколзин
10:27
24ШвейцариянпПиус Зутер
15:50
80КанаданпЭршдип Бэйнс
10:39
29СШАврДжейк Эттингер
59:34
41КанадаврСкотт Уэджвуд
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
24:54
55КанадазщТомас Харли
21:06
3КанадазщКристофер Танев
19:23
23ФинляндиязщЭса Линделль
20:36
5ШвециязщНильс Лундквист
09:14
20СШАзщРайан Сутер
17:58
91КанаданпТайлер Сегин
16:55
16СШАнпДжо Павелски
16:54
24ФинляндиянпРоопе Хинц
18:01
21СШАнпДжейсон Робертсон
16:53
95КанаданпМэтт Дюшейн
15:51
27КанаданпМэйсон Марчмент
14:32
11КанаданпЛоган Стэнковен
13:28
53КанаданпУайатт Джонстон
19:23
14КанаданпДжейми Бенн
18:53
15СШАнпКрэйг Смит
06:56
18КанаданпСэм Стил
09:57
12ЧехиянпРадек Факса
11:32
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 0Даллас Старз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 3Ванкувер Кэнакс
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2Даллас Старз
28.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
19.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Даллас Старз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Ванкувер Кэнакс
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 3Даллас Старз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 1Ванкувер Кэнакс
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Даллас Старз
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Даллас Старз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Даллас Старз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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