Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), 17 151 зритель (100% при вместимости 17 151)
29 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Окончен
4 : 2
- 29:031:0Джейден Шварц
- 46:252:2Андре Бураковски
- 53:033:2Тай Картье
- 55:354:2Мэтти Бенирс
0'
20'
40'
60'
- 42:081:1Исак Лундестрём
- 42:521:2Якоб Сильверберг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Анахайм Дакс
Анахайм
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
59:32
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|39
|зщ
|Райкер Эванс
18:17
|6
|зщ
|Адам Ларссон
22:13
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
17:17
|3
|зщ
|Уильям Борген
14:31
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
16:02
|4
|зщ
|Джастин Шульц
16:10
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
19:47
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
21:17
|20
|нп
|Ээли Толванен
17:13
|7
|нп
|Джордан Эберле
15:27
|19
|нп
|Джаред Макканн
20:00
|17
|нп
|Джейден Шварц
16:19
|95
|нп
|Андре Бураковски
14:23
|37
|нп
|Янни Гурд
16:44
|13
|нп
|Брэндон Танев
13:58
|27
|нп
|Райан Уинтертон
08:12
|59
|нп
|Логан Моррисон
13:12
|52
|нп
|Тай Картье
12:38
|36
|вр
|Джон Гибсон
|1
|вр
|Лукаш Достал
58:41
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
27:00
|60
|зщ
|Джексон ЛаКомбе
17:39
|34
|зщ
|Павел Минтюков
22:25
|28
|зщ
|Густав Линдстрём
12:50
|37
|зщ
|Вильям Лагессон
10:39
|5
|зщ
|Урхо Вааканайнен
23:08
|11
|нп
|Тревор Зеграс
11:05
|19
|нп
|Трой Терри
17:07
|91
|нп
|Лео Карлссон
18:06
|17
|нп
|Алекс Киллорн
21:14
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
20:21
|23
|нп
|Мэйсон Мактавиш
10:27
|20
|нп
|Бретт Лисон
13:02
|21
|нп
|Исак Лундестрём
14:27
|16
|нп
|Райан Строум
13:27
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
15:01
|39
|нп
|Бен Майерс
09:15
|44
|нп
|Росс Джонстон
07:20
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Грег Кронин
История личных встреч
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|12.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|16.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|74
|101
|2
|Ванкувер Кэнакс
|73
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|72
|73
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|73
|67
|14
|Анахайм Дакс
|73
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40