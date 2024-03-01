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Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), 17 151 зритель (100% при вместимости 17 151)
29 Марта 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Сиэтл Кракен
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс

  • 29:03
    1:0
    Джейден Шварц
  • 46:25
    2:2
    Андре Бураковски
  • 53:03
    3:2
    Тай Картье
  • 55:35
    4:2
    Мэтти Бенирс
0'
20'
40'
60'
  • 42:08
    1:1
    Исак Лундестрём
  • 42:52
    1:2
    Якоб Сильверберг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс, которое состоится 29 Марта 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Анахайм Дакс
Анахайм
31ГерманияврФилипп Грубауэр
59:32
35СШАврДжоуи Даккорд
39КанадазщРайкер Эванс
18:17
6ШвециязщАдам Ларссон
22:13
8СШАзщБрайан Дюмулен
17:17
3СШАзщУильям Борген
14:31
24КанадазщДжейми Олексяк
16:02
4КанадазщДжастин Шульц
16:10
22ДаниянпОливер Бьёркстранд
19:47
10СШАнпМэтти Бенирс
21:17
20ФинляндиянпЭэли Толванен
17:13
7КанаданпДжордан Эберле
15:27
19КанаданпДжаред Макканн
20:00
17КанаданпДжейден Шварц
16:19
95ШвециянпАндре Бураковски
14:23
37КанаданпЯнни Гурд
16:44
13КанаданпБрэндон Танев
13:58
27КанаданпРайан Уинтертон
08:12
59КанаданпЛоган Моррисон
13:12
52КанаданпТай Картье
12:38
36СШАврДжон Гибсон
1ЧехияврЛукаш Достал
58:41
4СШАзщКэм Фаулер
27:00
60СШАзщДжексон ЛаКомбе
17:39
34РоссиязщПавел Минтюков
22:25
28ШвециязщГустав Линдстрём
12:50
37ШвециязщВильям Лагессон
10:39
5ФинляндиязщУрхо Вааканайнен
23:08
11СШАнпТревор Зеграс
11:05
19СШАнпТрой Терри
17:07
91ШвециянпЛео Карлссон
18:06
17КанаданпАлекс Киллорн
21:14
77СШАнпФрэнк Ватрано
20:21
23КанаданпМэйсон Мактавиш
10:27
20КанаданпБретт Лисон
13:02
21ШвециянпИсак Лундестрём
14:27
16КанаданпРайан Строум
13:27
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
15:01
39СШАнпБен Майерс
09:15
44КанаданпРосс Джонстон
07:20
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
СШАГрег Кронин
История личных встреч
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0Анахайм Дакс
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Сиэтл Кракен
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 1Анахайм Дакс
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 2Анахайм Дакс
28.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5Сиэтл Кракен
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 4 ОТСиэтл Кракен
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Сиэтл Кракен
16.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Сиэтл Кракен
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 7Анахайм Дакс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0Анахайм Дакс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТСиэтл Кракен
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сиэтл Кракен
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 6
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0Анахайм Дакс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТ
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 4
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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