Три клуба МЛС проявляют интерес к Шевченко

Дата публикации: 16-09-2021

В услугах Андрея Шевченко заинтересованы 3 команды из МЛС. Николо Скира сообщает, что переговоры с тренером уже начались. Названия клубов, которые могут подписать украинского специалиста, не раскрываются.



С 2016 года Шевченко руководил сборной Украины и добился с командой неплохих результатов. На Евро-2020 «жёлто-синие» дошли до 1/4 финала, где с крупным счетом уступили Англии (0:4).



Летом стало известно, что Шевченко покинет занимаемую им должность. Позднее наставник сообщил, что был не против остаться, но в УАФ не стали вести с ним переговоры по новому контракту. В результате у руля главной команды страны его сменил Александр Петраков. Сам Шевченко в настоящее время находится без работы.