Два клуба АПЛ заинтересованы в полузащитнике «Кальяри»

Дата публикации: 03-10-2021

«Tutto Mercato» пишет, что сразу 2 клуба, представляющие английскую Премьер-лигу, претендуют на хавбека «Кальяри». В услугах Найтана Нандеса заинтересованы «Тоттенхэм» и «Лидс». Однако сам 25-летний футболист хочет перебраться в «Наполи».



Руководство «Кальяри» согласно расстаться со своим футболистом. За Нандеса клуб хочет получить не меньше 25 000 000 евро. В «Тоттенхэме» не готовы платить такую сумму, но полностью отказываться от трансфера лондонцы не намерены. «Шпоры» попытаются снизить ценник на полузащитника.



Нандес воспитывался в «Пеньяроле», откуда в 2017 году перебрался в «Бока Хуниорс». Состав «Кальяри» уругваец пополнил в 2019 году. Его контракт с клубом действует еще 3 года.



В сезоне 21/22 Найтан провел за «островитян» 7 игр без результативных действий.