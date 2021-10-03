Роналду – худший футболист атаки в прессинге в Премьер-лиге

Дата публикации: 03-10-2021

Ресурс «The Athletic» опубликовал статистику атакующих футболистов АПЛ с точки зрения оказания давления на защитников соперника. Показатель отражает количество попыток за 1 встречу и рассчитан по среднему.



Худший результат принадлежит Роналду, недавно вернувшемуся в «Ман Юнайтед». Показатель португальца составляет всего 2,7 раза за игру. У лидера списка, коим стал Уилфрид Заха, представляющий «Кристал Пэлас», почти в 7 раз больше попыток. Его показатель – 20 прессинг-действий за матч. Аналогичные цифры у Неаля Мопея, выступающего за «Брайтон». Замкнул топ-3 рейтинга Диогу Жота. Форвард «Ливерпуля» делает 19,8 попыток прессинга за матч.



В отчет вошли футболисты, количество игрового времени которых в сезоне 21/22 не меньше 270 минут.