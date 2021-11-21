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«Челси» вступил в гонку за полузащитником «Монако»

Дата публикации: 21-11-2021

Карьера Орельена Тчуамени может продолжиться в Англии, о чём передаёт «L'Équipe».

Хавбек вряд ли надолго задержится в «Монако», состав которого он пополнил в январе 2020 года. Его удачное выступление за «монегасков» привлекло внимание европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Баварии», «Ювентуса», «Реала» и «Ливерпуля».

Николо Скира утверждает, что к претендентам на Тчуамени добавился и «Челси». При этом лондонцы могут существенно изменить расклад сил в борьбе за француза. Владельцы «монегасков» и «Челси» являются гражданами одной страны, что способно сыграть «синим» на руку.

«Монако» готов отпустить Тчуамени, соглашение с которым рассчитано до 2024 года, но не меньше, чем за 50 млн евро.

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