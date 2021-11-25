«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити»
«Реал» намерен усилиться Педро Порро.
Как утверждает «Mundo Deportivo», игра правого защитника «Манчестер Сити» импонирует Карло Анчелотти. Наставник «галактикос» хочет видеть игрока на «Сантьяго Бернабеу».
Порро обучался футболу в Испании. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2017 году в составе второй команды «Жироны». В 2019 году Педро подписал «Ман Сити», после чего тот отправился в годичную аренду в «Реал Вальядолид».
В текущем сезоне Порро выступает в чемпионате Португалии за «Спортинг», где он также находится в аренде. При этом у клуба из Лиссабона есть право выкупа 22-летнего игрока обороны.
В сезоне 2021/2022 в активе испанца 15 поединков во всех турнирах (2 гола, 2 результативных паса). Ценник на Порро равняется 20 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).