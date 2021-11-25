«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити»

Дата публикации: 25-11-2021

«Реал» намерен усилиться Педро Порро.



Как утверждает «Mundo Deportivo», игра правого защитника «Манчестер Сити» импонирует Карло Анчелотти. Наставник «галактикос» хочет видеть игрока на «Сантьяго Бернабеу».



Порро обучался футболу в Испании. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2017 году в составе второй команды «Жироны». В 2019 году Педро подписал «Ман Сити», после чего тот отправился в годичную аренду в «Реал Вальядолид».



В текущем сезоне Порро выступает в чемпионате Португалии за «Спортинг», где он также находится в аренде. При этом у клуба из Лиссабона есть право выкупа 22-летнего игрока обороны.



В сезоне 2021/2022 в активе испанца 15 поединков во всех турнирах (2 гола, 2 результативных паса). Ценник на Порро равняется 20 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).