Свернуть список

«Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити»

Дата публикации: 25-11-2021

«Реал» намерен усилиться Педро Порро.

Как утверждает «Mundo Deportivo», игра правого защитника «Манчестер Сити» импонирует Карло Анчелотти. Наставник «галактикос» хочет видеть игрока на «Сантьяго Бернабеу».

Порро обучался футболу в Испании. Его дебют на профессиональном уровне состоялся в 2017 году в составе второй команды «Жироны». В 2019 году Педро подписал «Ман Сити», после чего тот отправился в годичную аренду в «Реал Вальядолид».

В текущем сезоне Порро выступает в чемпионате Португалии за «Спортинг», где он также находится в аренде. При этом у клуба из Лиссабона есть право выкупа 22-летнего игрока обороны.

В сезоне 2021/2022 в активе испанца 15 поединков во всех турнирах (2 гола, 2 результативных паса). Ценник на Порро равняется 20 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close