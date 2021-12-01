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Рангник определился со своей первой трансферной целью в «МЮ»

Дата публикации: 01-12-2021

«Manchester Evening News» рассказал, кто из футболистов может стать первой покупкой Ральфа Рангника на посту главного тренера «Ман Юнайтед». Специалист рассчитывает подписать Амаду Айдара из «РБ Лейпциг».

Скауты «красных дьяволов» будут наблюдать за хавбеком в ближайших встречах «быков» против «Униона» и «Манчестер Сити». Оформить сделку «Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно. В контракте Айдара прописаны отступные в размере 40 млн евро.

Рангник прекрасно знаком с футболистом. В свое время именно немец инициировал его переход в «Лейпциг» из «Зальцбурга». Сам полузащитник ранее говорил о желании играть в составе «манкунианцев».

Transfermarkt.de оценивает Айдара в 24 000 000 евро. В сезоне 21/22 на его счету 17 игр в футболке «быков» (3 забитых мяча).

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