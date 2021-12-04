«Спартак» ищет менеджера по развитию молодых игроков. Приоритетный вариант – алжирец Яхья

Дата публикации: 04-12-2021

Зимой в «Спартаке» может появиться новая фигура. «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, пишет, что «красно-белым» нужен менеджер, в работу которого будет входить развитие молодых футболистов и взаимодействие с академией.



Наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Антар Яхья. «Спартак» давно обсуждает с алжирским специалистом условия сотрудничества. В настоящий момент стороны близки к соглашению.



Будучи футболистом, Яхья защищал цвета французских и немецких команд, а также вызывался в алжирскую сборную. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.



Для «Спартака» сезон 21/22 пока складывается неудачно. По итогам 16 туров клуб находится на 10-й строчке в РПЛ, отставая от лидера на 16 очков.