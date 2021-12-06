«Динамо» Киев может продать форварда в Бельгию

Дата публикации: 06-12-2021

Эрик Рамирес, правами на которого владеет «Динамо», зимой может стать игроком другого клуба. Информацией поделился Марио Альберто Санчес. Инсайдер сообщил, что интерес к венесуэльскому футболисту проявляет «Серкль Брюгге».



По данным журналиста, представители «Динамо» предложили услуги нападающего бельгийской команде. В настоящий момент решение по нему еще не принято.



Рамирес выступает за киевлян с июля 2021 года. За игрока «ДАКа» (Словакия) украинская команда заплатила 1,75 млн евро. В «Динамо» венесуэлец получает не так много игровой практики и не является основным нападающим команды. В его активе всего 6 встреч в составе киевлян (1 забитый мяч, 1 ассист).



Ценник на центрфорварда равняется 2 млн евро («Transfermarkt»).