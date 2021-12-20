«Интер» не может договориться о новом контракте с Перишичем

Дата публикации: 20-12-2021

По информации «Tuttosport», у «Интера» возникли проблемы с продлением сотрудничества с Иваном Перишичем.



Миланцы подготовили для полузащитника 2-летнее соглашение. После его подписания хорват будет ежегодно получать 3,5 млн евро. В настоящий момент зарплата 32-летнего хавбека равняется 5 млн евро за сезон. Подобный расклад не устраивает Перишича, который хочет заключить с клубом контракт на 6 лет. Кроме того, он рассчитывает на увеличение зарплаты до 6 млн евро в год.



Состав «Интернационале» Иван пополнил в 2015 году, перебравшись из «Вольфсбурга». Его соглашение с клубом действует до лета.



В текущем сезоне в активе Перишича 22 поединка в футболке «нерадзурри» (4 забитых мяча, 2 голевые передачи).