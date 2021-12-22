Источник: «Спартак» заплатит за ямайского форварда «Шарлеруа» 10 млн евро

Дата публикации: 22-12-2021

«Спартаку» удалось согласовать с «Шарлеруа» условия трансфера Шамара Николсона. Бельгийцы получат за 24-летнего нападающего 10 млн евро. Информацию опубликовал ресурс «Les Sports».



«Красно-белые» в своем Twitter-аккаунте ранее сделали скрытый анонс предстоящей сделки, разместив ямайскую композицию «Sweat».



Николсон перебрался в Бельгию из «Домжале» (Словакия) 2 года назад. Трансфер обошелся «Шарлеруа» в 1,5 млн евро.



В сезоне 21/22 Шамар смотрится весьма неплохо (13 голов и 5 ассистов в 18 играх). Его трудовой договор с «Шарлеруа» действует до лета 2023 года. Ценник на Николсона равняется 3 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



За сборную Ямайки центрфорвард выступает с 2017 года (10 голов в 29 играх).