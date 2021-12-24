Свернуть список

«Барселона» заинтересована в молодом таланте «Сарагосы»

Дата публикации: 24-12-2021

Ресурс «Sport» сообщает об интересе «Барселоны» к Алехандро Франсесу, представляющему «Сарагосу».

Каталонцы, оказавшиеся в сложном финансовом положении, ищут качественное усиление, не требующее больших финансовых вложений. По такому принципу клуб выбрал Франсеса, которой попал в список трансферных целей «сине-гранатовых».

Среди претендентов на 19-летнего защитника также значится «Реал Сосьедад». Примечательно, что шансы команды из Сан-Себастьяна подписать футболиста расцениваются выше, чем у «Барселоны».

Франсес является воспитанником «Сарагосы». В текущем сезоне он провел 16 игр в Сегунде (1 гол, 1 ассист). Сумма отступных за защитника составляет 8 млн евро. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close