«Барселона» заинтересована в молодом таланте «Сарагосы»

Дата публикации: 24-12-2021

Ресурс «Sport» сообщает об интересе «Барселоны» к Алехандро Франсесу, представляющему «Сарагосу».



Каталонцы, оказавшиеся в сложном финансовом положении, ищут качественное усиление, не требующее больших финансовых вложений. По такому принципу клуб выбрал Франсеса, которой попал в список трансферных целей «сине-гранатовых».



Среди претендентов на 19-летнего защитника также значится «Реал Сосьедад». Примечательно, что шансы команды из Сан-Себастьяна подписать футболиста расцениваются выше, чем у «Барселоны».



Франсес является воспитанником «Сарагосы». В текущем сезоне он провел 16 игр в Сегунде (1 гол, 1 ассист). Сумма отступных за защитника составляет 8 млн евро. Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.