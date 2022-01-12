Свернуть список

«Тоттенхэм» обсудил с представителем хавбека «МЮ» возможный трансфер летом

Дата публикации: 12-01-2022

Джесси Лингард может сменить клуб внутри АПЛ. Заполучить атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» рассчитывает «Тоттенхэм Хотспур».

По сведениям «BBC», лондонцы уже уведомили агентов футболиста о желании подписать с ним контракт в период летнего трансферного окна.

Нынешний трудовой договор Джесси с «манкунианцами» рассчитан до конца июня этого года. Как известно, стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества, поэтому игрок, вероятнее всего, получит статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что Лингард недоволен своим положением в «МЮ», поскольку практически не получает игровой практики. В 8 матчах чемпионата Англии он провел на поле лишь 82 минуты.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close