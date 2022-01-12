«Тоттенхэм» обсудил с представителем хавбека «МЮ» возможный трансфер летом
Дата публикации: 12-01-2022
Джесси Лингард может сменить клуб внутри АПЛ. Заполучить атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» рассчитывает «Тоттенхэм Хотспур».
По сведениям «BBC», лондонцы уже уведомили агентов футболиста о желании подписать с ним контракт в период летнего трансферного окна.
Нынешний трудовой договор Джесси с «манкунианцами» рассчитан до конца июня этого года. Как известно, стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества, поэтому игрок, вероятнее всего, получит статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что Лингард недоволен своим положением в «МЮ», поскольку практически не получает игровой практики. В 8 матчах чемпионата Англии он провел на поле лишь 82 минуты.