«Шахтеру» интересен защитник «Фламенго»

Дата публикации: 13-01-2022

«Шахтер» из Донецка проявляет интерес к Рамону Рамосу, получившему прозвище «новый Марсело».



На страницах ресурса «Diario AS» появилась информация касательно того, что украинский гранд изучает возможность приобретения левого защитника «Фламенго». Кроме «горняков» на 20-летнего бразильца претендуют такие клубы как «Бенфика», «Монако», «Реал Сосьедад», «Гранада», «Эспаньол» и «Базель».



Рамон связан контрактом с «красно-черными» до конца 2025 года, однако он полон решимости уехать в Европе как можно скорее. Руководство команды из Рио-де-Жанейро намерено выручить за игрока не менее 6 000 000 евро.



В недавно завершившемся сезоне на счету футболиста 30 матчей во всех турнирах (не отметился результативными действиями).