Ребров заинтересован в возвращении в Украину

Дата публикации: 09-05-2022

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном возвращения на работу в Украину.



«Конечно, я хочу вернуться на родину. Я, как и все люди выступаю за скорейшее прекращение войны, чтобы наступила мирная жизнь. После этого можно будет думать о возобновлении чемпионата Украины.



Мой договор с «Аль-Айном» завершится в июне, тогда буду определяться с новым местом работы. В первую очередь буду изучать варианты трудоустройства в Украине», - сказал 47-летний специалист в интервью «1+1».



Напомним, что в период с 2014 по 2017 год Ребров находился у руля киевского «Динамо».



Накануне «Аль-Айн» под руководством украинца стал обладателем Кубка ОАЭ.