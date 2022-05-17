Тен Хаг заинтересован в том, чтобы «МЮ» подписал Канте летом 2022 года

Дата публикации: 17-05-2022

По информации издания «The Mirror», «Ман Юнайтед» заинтересован в услугах Н'Голо Канте. В составе «манкунианцев» опорника «Челси» хочет видеть Эрик тен Хаг, который с июля 2022 года станет наставником клуба из Манчестера.



Ранее СМИ писали о возможном уходе француза из «Челси». Сообщалось, что лондонцы рассматривают вариант с продажей 31-летнего француза ближайшим летом.



«Аристократы» подписали Канте в июле 2016 года, выкупив права на него у «Лестера». В нынешнем сезоне опорник провел 40 игр, отметившись 2 забитыми мячами и 5 результативными пасами. Его трудовые отношения с «Челси» истекают в июне 2023 года.



Рыночная стоимость Канте – 50 млн евро (по версии Transfermarkt.de).