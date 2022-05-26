Тухель получит 230 млн евро на трансферы от новых владельцев «Челси»

Дата публикации: 26-05-2022

Новые владельцы сразу пытаются дать клубу должное финансирование.



Лондонский «Челси», сдавший позиции в конце текущего сезона, в итоге оказался на 3 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а также проиграл оба кубковых финала на внутренней арене «Ливерпулю».



Все это происходило на фоне санкций в отношении владельца «синих» Романа Абрамовича, который был вынужден продать клуб.



В конце концов правительство Великобритании одобрило передачу прав собственности консорциуму во главе с Тоддом Боли, а новые собственники, кроме приобретения «Челси» за 5 млрд евро, готовы сделать еще одно ощутимое вливание средств.



Речь идет о 230 млн евро, которые будут предоставлены тренерскому штабу «Челси» для того, чтобы провести качественное усиление во время ближайшего трансферного окна.



Кроме того, лондонский клуб будет усиленно работать над продлением контрактов полузащитника Мейсона Маунта, защитника Риса Джеймса и голкипера Эдуарда Менди.