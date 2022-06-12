Официально: Тчуамени перешел в «Реал»

Дата публикации: 12-06-2022

На сайте «Реала» появилась информация о подписании соглашения с Орельеном Тчуамени.



Экс-хавбек «Монако» заключил с мадридцами 6-летний контракт. Официальное представление 22-летнего француза состоится 14-го июня после того, как он пройдет медицинское обследование.



По информации СМИ, за Тчуамени «монегаски» получат 100 млн евро. При этом 20 миллионов из этой суммы «Реал» заплатит в формате бонусов.



«Монако» приобрел Тчуамени в 2020 году у «Бордо». Сумма трансфера составила 18 млн евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника 50 игр с 5 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.



За сборную Франции Тчуамени провел 9 поединков, отметившись в них 1 голом. В 2021 году футболист вместе с национальной командой победил в Лиге наций.