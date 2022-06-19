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Марсело может продолжить карьеру в «Милане»

Дата публикации: 19-06-2022

В «Twitter» Экрема Конура появилась информация, что Марсело может стать игроком «Милана». Услуги бразильца, который ранее ушел из «Реала» в связи с завершением действия контракта, предложены итальянской команде.

За «сливочных» Марсело выступал с 2007 года. За 15 лет он провел за мадридцев 544 встречи, отметившись в них 37 забитыми мячами и 103 голевыми пасами. В составе «Реала» защитник завоевал 25 трофеев, в том числе 5 главных наград Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне на счету Марсело 17 игр в футболке «сливочных» (2 результативные передачи). Рыночная стоимость 34-летнего фулбека составляет 3 млн евро («Transfermarkt»).

Примечательно, что в «Милане» на позиции Марсело выступает Тео Эрнандес, который ранее также был игроком «Реала».

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