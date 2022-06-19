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Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

Дата публикации: 19-06-2022

«Реал» в ближайшее время может пролонгировать сотрудничество с Каримом Бензема. Информацией в своем «Твиттере» поделился Николо Скира. После продления срок действия контракта 34-летнего центрфорварда будет ограничен летом 2024 года.

Бензема стал игроком «сливочных» в 2009 году, перейдя из французского «Лиона». Действующее соглашение француза с испанцами истекает в июне 2023 года.

В прошедшем сезоне Карим стал настоящим лидером «Реала». В его активе 44 забитых мяча и 15 голевых передач в 46 играх. Сайт Transfermarkt.de оценивает нападающего в 30 000 000 евро.

Во сборную Франции Бензема вызывается с 2007 года. В составе национальной команды он забил 37 мячей в 97 встречах.

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