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Защитник донецкого «Шахтера» ведет переговоры с ПСВ

Дата публикации: 24-06-2022

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте пишет, что ПСВ пытается заполучить Марлона Сантоса, права на которого принадлежат «Шахтеру». В настоящий момент переговоры продолжаются. Стороны обсуждают формат перехода защитника.

Инсайдер отмечает, что на решение Марлона по новому клубу мог повлиять Руд ван Нистелрой, возглавляющий команду из Эйндховена.

Европейская карьера бразильца начиналась в «Барселоне», за которую он выступал в 2016-2018 годах. В «Шахтер» футболист перебрался прошлым летом из «Сассуоло». Трансфер обошелся донецкому клубу в 12 млн евро. С момента перехода Марлон провел за «горняков» 22 встречи (без результативных действий).

Рыночный ценник на бразильца составляет 10 000 000 евро («Transfermarkt»).

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