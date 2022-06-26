20:45 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» повесил ценник на Салаха

Дата публикации: 26-06-2022

Линия нападения «Ливерпуля» может претерпеть существенные изменения. Клуб уже покинул Садио Мане, перебравшийся в «Баварию». Теперь «мерсисайдцы» близки к тому, чтобы лишиться и Мохамеда Салаха. Информация появилась на страницах издания «The Sun».

Сообщается, что «Ливерпуль» при наличии хорошего предложения не станет удерживать египтянина, контракт с которым истекает следующим летом. «Красные» готовы продать 30-летнего голеадора за 60 млн фунтов (около 70 млн евро).

Новым клубом Салаха может стать «Реал», который проиграл борьбу за Холанда и Мбаппе. Мадридцам интересен вариант с подписанием лидера «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Мохамед Салах забил 31 мяч и сделал 16 ассистов в 51 игре за английский клуб.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close