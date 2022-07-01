«Ницца» проявляет интерес к Зоммеру

Дата публикации: 01-07-2022

«Ницца» хочет усилить вратарскую позицию представителем сборной Швейцарии, о чем сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.



По его информации, первым кандидатом на эту роль является Ян Зоммер, выступающий за «Боруссию» (Менхенгладбах).



Подробности потенциального соглашения пока неизвестны. Возможно, «Ницца» попытается взять в аренду опытного 33-летнего швейцарца.



Контракт Зоммера с «черно-бело-зелеными» в силе до 30.06.2023. По ходу сезона 2021/2022 Ян поучаствовал в 35 поединках во всех турнирах, пропустив 63 мяча.



До перехода в «Боруссию» кипер был игроком «Базеля» (2005-2014).