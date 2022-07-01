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«Ницца» проявляет интерес к Зоммеру

Дата публикации: 01-07-2022

«Ницца» хочет усилить вратарскую позицию представителем сборной Швейцарии, о чем сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, первым кандидатом на эту роль является Ян Зоммер, выступающий за «Боруссию» (Менхенгладбах).

Подробности потенциального соглашения пока неизвестны. Возможно, «Ницца» попытается взять в аренду опытного 33-летнего швейцарца.

Контракт Зоммера с «черно-бело-зелеными» в силе до 30.06.2023. По ходу сезона 2021/2022 Ян поучаствовал в 35 поединках во всех турнирах, пропустив 63 мяча.

До перехода в «Боруссию» кипер был игроком «Базеля» (2005-2014).

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