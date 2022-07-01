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Челик сменит «Лилль» на «Рому»

Дата публикации: 01-07-2022

«Рома» продолжает рассматривать варианты усиления оборонительной линии поля в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб согласовал переход правого защитника «Лилля» Зеки Челика за 7 миллионов евро. Турок будет зарабатывать 2 млн евро в год в течение 5-летнего контракта.

Соглашение 25-летнего фулбека с французской командой было рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Челик провел 40 матчей во всех турнирах за «Лилль»: на его счету 3 гола и 3 ассиста.

С июня 2018 года он вызывается в сборную Турции, где на его счету 32 матча и 2 гола.

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