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«Наполи» ведет переговоры по Кепе и Навасу

Дата публикации: 08-08-2022

Итальянский клуб намерен приобрести нового вратаря. В сфере интересов «Наполи» находятся Кепа Аррисабалага и Кейлор Навас.

По данным журналиста Фабрицио Романо, приоритетным вариантом для «адзурри» является Навас. Однако если договориться по 35-летнему костариканцу с «ПСЖ» не получится, то «Наполи» попытается заполучить Кепу. Переговоры с «Челси» также ведутся.

Отмечается, что вторым голкипером «партенопейцев» станет Сальваторе Сиригу, находящийся в статусе свободного агента. Последним местом работы опытного итальянца был «Дженоа».

В минувшем розыгрыше Серии А ворота «Наполи» защищал Давид Оспина. Летом колумбиец перешел в саудовский «Аль-Наср».

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