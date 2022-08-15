«Ноттингем Форест» готов к осуществлению очередного трансфера этим летом

Дата публикации: 15-08-2022

Английский «Ноттингем Форест» по итогам прошедшего сезона в Чемпионшипе сумел обеспечить себе место в элитном дивизионе, во время подготовки к выступлениям в котором существенную долю внимания уделил проведению качественной летней трансферной кампании.



Тайво Авонийи, Неко Уильямс, Эммануэль Деннис, Орель Мангаля, Ремо Фройлер и другие – совокупная стоимость новичков «лесников» уже достигла отметки 118,55 млн евро, однако на этом клуб не намерен останавливаться.



Очередной транш в размере 17,75 млн евро может поступить от «Ноттингем Форест» на счета «Брайтона», если «чайки» согласуют продажу центрального нападающего Нила Мопе.



Предложенный 25-летнему французу контракт будет действителен четыре года.



Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, в ближайшие часы этот переход должен завершиться обоюдным согласием сторон.



За прошлый год Мопе наиграл 35 матчей, забив 9 голов и отдав 2 голевые передачи.