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«Ноттингем Форест» готов к осуществлению очередного трансфера этим летом

Дата публикации: 15-08-2022

Английский «Ноттингем Форест» по итогам прошедшего сезона в Чемпионшипе сумел обеспечить себе место в элитном дивизионе, во время подготовки к выступлениям в котором существенную долю внимания уделил проведению качественной летней трансферной кампании.

Тайво Авонийи, Неко Уильямс, Эммануэль Деннис, Орель Мангаля, Ремо Фройлер и другие – совокупная стоимость новичков «лесников» уже достигла отметки 118,55 млн евро, однако на этом клуб не намерен останавливаться.

Очередной транш в размере 17,75 млн евро может поступить от «Ноттингем Форест» на счета «Брайтона», если «чайки» согласуют продажу центрального нападающего Нила Мопе.

Предложенный 25-летнему французу контракт будет действителен четыре года.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, в ближайшие часы этот переход должен завершиться обоюдным согласием сторон.

За прошлый год Мопе наиграл 35 матчей, забив 9 голов и отдав 2 голевые передачи.

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