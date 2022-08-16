Малиновский заинтересовал «Тоттенхэм»
Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, на клубном уроне защищающий цвета итальянской «Аталанты», в ближайшее время может оказаться в Англии.
Издание «TuttoAtalanta» передает, что 29-летний футболист входит в список трансферных желаний «Тоттенхэма».
«Шпоры» намереваются подписать хавбека на правах аренды. Однако «Аталанта» отдает предпочтение полноценному трансферу украинца. Возможно, сторонам удастся сойтись на аренде игрока с обязательным выкупом его контракта по окончании сезона 22/23.
Утверждается, что сам Руслан готов попробовать свои силы в лондонском коллективе.
В прошлом сезоне Малиновский провел 41 игру за клуб из Бергамо во всех турнирах: на его счету 10 голов и 7 ассистов.
Эксперты «Transfermarkt» оценивают полузащитника в сумму равную 28 миллионам евро.
Напомним, что в Малиновском также заинтересован «Ноттингем Форест».