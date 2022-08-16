Малиновский заинтересовал «Тоттенхэм»

Дата публикации: 16-08-2022

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, на клубном уроне защищающий цвета итальянской «Аталанты», в ближайшее время может оказаться в Англии.



Издание «TuttoAtalanta» передает, что 29-летний футболист входит в список трансферных желаний «Тоттенхэма».



«Шпоры» намереваются подписать хавбека на правах аренды. Однако «Аталанта» отдает предпочтение полноценному трансферу украинца. Возможно, сторонам удастся сойтись на аренде игрока с обязательным выкупом его контракта по окончании сезона 22/23.



Утверждается, что сам Руслан готов попробовать свои силы в лондонском коллективе.



В прошлом сезоне Малиновский провел 41 игру за клуб из Бергамо во всех турнирах: на его счету 10 голов и 7 ассистов.



Эксперты «Transfermarkt» оценивают полузащитника в сумму равную 28 миллионам евро.



Напомним, что в Малиновском также заинтересован «Ноттингем Форест».