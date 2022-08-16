02:04 ()
Свернуть список

Малиновский заинтересовал «Тоттенхэм»

Дата публикации: 16-08-2022

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, на клубном уроне защищающий цвета итальянской «Аталанты», в ближайшее время может оказаться в Англии.

Издание «TuttoAtalanta» передает, что 29-летний футболист входит в список трансферных желаний «Тоттенхэма».

«Шпоры» намереваются подписать хавбека на правах аренды. Однако «Аталанта» отдает предпочтение полноценному трансферу украинца. Возможно, сторонам удастся сойтись на аренде игрока с обязательным выкупом его контракта по окончании сезона 22/23.

Утверждается, что сам Руслан готов попробовать свои силы в лондонском коллективе.

В прошлом сезоне Малиновский провел 41 игру за клуб из Бергамо во всех турнирах: на его счету 10 голов и 7 ассистов.

Эксперты «Transfermarkt» оценивают полузащитника в сумму равную 28 миллионам евро.

Напомним, что в Малиновском также заинтересован «Ноттингем Форест».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close