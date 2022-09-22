«Боруссия» Д оценила Беллингема в огромную сумму

Дата публикации: 22-09-2022

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем привлек внимание ведущих европейских клубов.



Как сообщает издание «Goal», «шмели» очень высоко оценивают талант своего игрока. Боссы «Боруссии» хотят получить за англичанина как минимум 150 000 000 евро.



Контракт Джуда Беллингема с клубом действителен до лета 2025 года, но несмотря на это в немецком клубе готовы к его продаже.



19-летний футболист в минувшем сезоне забил 6 голов и отдал 14 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.



Ранее стало известно, что «Реал» хочет сделать Беллингема своим следующим громким трансфером.