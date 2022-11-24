«Боруссия» хочет продлить контракт с Ройсом, но игрок должен согласиться на снижение зарплаты

Дата публикации: 24-11-2022

«Bild» информирует, что «Боруссия» хочет сохранить в составе Марко Ройса. При этом дортмундцы намерены договориться с хавбеком о снижении зарплаты. В клубе планируют ввести новую систему оплаты труда, при которой размер зарплат игроков будет напрямую зависеть от спортивных результатов.



Ройс начинал футбольную карьеру в клубе «Рот-Вайсс». «Шиели» выкупили его контракт в 2012 году у менхенгладбахской «Боруссии» за 17,1 млн евро. В текущем сезоне на счету 33-летнего исполнителя 12 игр, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.



Рыночная стоимость немца составляет 9 млн евро (Transfermarkt.de).



Катарский чемпионат мира Ройс пропускает из-за повреждения.