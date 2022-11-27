Кросс не хочет переходить в «Баварию»

Дата публикации: 27-11-2022

«Mundo Deportivo» пишет, что Тони Кроос не согласился на предложение «Баварии». Мюнхенцы рассчитывали подписать хавбека «Реала» по завершении сезона, когда его контракт с мадридцами прекратил бы свое действие. Однако полузащитник отказался от данного варианта продолжения карьеры.



Ранее появилась информация о том, что игроком интересуется «Ман Сити». «Горожане» предложили Кроосу зарплату в 14 млн евро за сезон.



В текущем сезоне на счету 32-летнего хавбека 18 встреч в составе «Реала» (1 забитый мяч, 4 ассиста). Его соглашение со «сливочными» истекает ближайшим летом. При этом стороны пока не обсуждали возможность пролонгации сотрудничества.



Стоимость Крооса составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).