«Арсенал» официально объявил о приобретении Кивера
«Арсенал» объявил о трансфере центрального защитника «Специи» Якуба Кивера. Поляк подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года.
Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Кивер сыграл 20 матчей за «Специю» во всех турнирах, в которых не отличался результативными действиями. Также поляк провел четыре встречи за свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре.
Ранее состав «Арсенала» пополнил полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард. Согласно «Transfermarkt», за его трансфер руководство «канониров» выложило 24 000 000 евро.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче команда Микеля Артеты сыграет против «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Поединок состоится 27 января в 23:00 по московскому времени.