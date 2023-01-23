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«Арсенал» официально объявил о приобретении Кивера

Дата публикации: 23-01-2023

«Арсенал» объявил о трансфере центрального защитника «Специи» Якуба Кивера. Поляк подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Кивер сыграл 20 матчей за «Специю» во всех турнирах, в которых не отличался результативными действиями. Также поляк провел четыре встречи за свою национальную сборную на чемпионате мира в Катаре.

Ранее состав «Арсенала» пополнил полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард. Согласно «Transfermarkt», за его трансфер руководство «канониров» выложило 24 000 000 евро.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче команда Микеля Артеты сыграет против «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Поединок состоится 27 января в 23:00 по московскому времени.

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