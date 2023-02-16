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«Барселона» платила бывшему вице-президенту судейского комитета Испании с 2016 по 2018 год

Дата публикации: 16-02-2023

Хосе Негрейра, ранее занимавший пост вице-президента в техническом комитете судей федерации футбола Испании, несколько лет получал деньги от «Барселоны». Такую информацию опубликовало издание «Marca», ссылаясь на программу «Qué t'hi jugues», трансляцию которой осуществляло радио «SER Catalunya».

Оказалось, что в 2016-2018 годах компания «DASNIL 95», находящаяся в собственности Негрейры, получила от каталонцев 1,4 млн евро.

Прокуратура уже добросила бывшего чиновника и его сына. Негрейра подчеркнул, что не оказывал содействия «сине-гранатовым» во влиянии на судей, а платежи поступали исключительно за консультации, в рамках которых он объяснял футболистам, как им следует вести себя с конкретным арбитром с учетом его особенностей.

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