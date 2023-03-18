22:09 ()
Свернуть список

«Ювентус» не будет досрочно расторгать контракт с Погба

Дата публикации: 18-03-2023

«Ювентус» не пытается досрочно расторгнуть контракт с травмированным полузащитником Полем Погба. Об этом заявил директор клуба Франческо Кальво. Он заверил, что «бьянконери» с нетерпением ждут его восстановления от травм.

На этой неделе Погба получил очередное повреждение. У француза незначительный разрыв приводящей мышцы правого бедра. Он выбыл на три недели.

Напомним, из-за травм Поль пропустил большую часть сезона. На его счету только два матча за «Юве», в которых суммарно он сыграл лишь 35 минут.

Туринцы занимают седьмое место в Серии А. В четверг команда Массимилиано Аллегри пробилась в 1/4 финала Лиги Европы.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close