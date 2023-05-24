Футболист сборной России заявил, что не вернется в страну в ближайшие годы

Дата публикации: 24-05-2023

Магомед Оздоев, выступающий за «Фатих Карагюмрюк», дал комментарии на тему своего будущего. Он подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в Россию. Напомним, в турецкую команду хавбек перебрался минувшим летом в ранге свободного агента.



На YouTube-канале Нобеля Арустамяна игрок рассказал следующее: «В Россию, мне кажется, в ближайшие 2-3 года не вернусь. Не могу загадывать, как все повернется. Но мне хотелось бы продолжить выступление за границей».



До перехода в «Карагюмрюк» Оздоев играл в составе «Зенита», с которым 4 раза становился чемпионом РПЛ. Соглашение 30-летнего полузащитника с клубом из Стамбула рассчитано до середины 2024 года.



В текущем сезоне на счету россиянина 30 матчей (5 голов, 4 ассиста).