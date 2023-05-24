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«Барселона» изучает возможность аренды Роке

Дата публикации: 24-05-2023

«Барселона» намерена заполучить Витора Роке, права на которого принадлежат «Атлетико Паранаэнсе». Форвард считается одним из наиболее талантливых игроков Бразилии.

Журналист Габриэль Санса пишет, что за юное дарование каталонцам придется заплатить 50 000 000 евро. Однако в текущих финансовых условиях данная сумма для «сине-гранатовых» является слишком большой. В сложившейся ситуации «Барселона» прорабатывает вопрос с арендой Роке, включающей обязательство выкупа.

Примет ли «Атлетико Паранаэнсе» предложение испанского гранда, неизвестно. При этом «блаугранас» сильно рискуют, поскольку на 18-летнего бразильца также претендуют несколько европейских команд.

С «Атлетико Паранаэнсе» Роке связан контрактом до 2027 года.

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