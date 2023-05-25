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В Сальвадоре из-за давки на стадионе погибло 12 человек. Из-за этого чемпионат завершили досрочно, но игроки против

Дата публикации: 25-05-2023

Чемпионат Сальвадора досрочно завершен из-за давки на стадионе.

Инцидент произошел на стадионе "Кускатлан" в столице страны Сан-Сальвадоре перед матчем между "Альянсой" и ФАС. Большое количество болельщиков попыталось проникнуть на трибуны, когда ворота были закрыты — власти полагают, что некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, и заявили о проведении расследования. По официальным данным, в давке погибло не менее 12 человек, более 90 получили ранения. Более 500 человек получили медицинскую помощь.

Футбольная федерация Сальвадора приняла решение досрочно завершить чемпионат страны. Чемпион не будет определен, а участники международных турниров будут определены на основании результатов предыдущего сезона. Также сообщается, что в настоящее время федерация консультируется и ФИФА и КОНКАКАФ по вопросу усиления мер безопасности на стадионах.

В свою очередь, Ассоциация футболистов высшей лиги Сальвадора выступила против такого решения и анонсировала срочное заседание для обсуждения ситуации. Профсоюз выразил недовольство, заявив, что федерация приняла решение без учета мнения игроков.

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