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Пулишич готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть «Челси»

Дата публикации: 07-06-2023

Издание «The Athletic» информирует, что Кристиан Пулишич хочет покинуть «Челси». Ради этого полузащитник согласен пойти на значительное сокращение зарплаты.

Пулишичем интересуются клубы из Англии и Италии. «Аристократы» решили сделать ставку на Михаила Мудрика и Рахима Стерлинга, потому не рассчитывают на американца. Лондонцы готовы отпустить вингера за сумму в 20-25 млн евро.

Трудовые отношения Пулишича с «Челси» действуют до середины 2024 года. В сезоне 22/23 на счету 24-летнего вингера 30 встреч за лондонцев, в которых он отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Рыночный ценник на американца равняется 32 000 000 евро («Transfermarkt»).

В составе «синих» Пулишич побеждал в Лиге чемпионов, клубном ЧМ и Суперкубке УЕФА.

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