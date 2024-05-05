03:05 ()
Свернуть список

«Пари НН» назначил серба Илича главным тренером команды

Дата публикации: 05-05-2024

Стало известно имя нового наставника «Пари НН». На сайте нижегородцев появилась информация, что тренером команды назначен Саша Илич.

«Илич придет со своим тренерским штабом. Соглашение с ним будет действовать до завершения следующего сезона», - сообщил в рамках пресс-конференции Давид Мелик-Гусейнов, занимающий должность гендиректора «Пари НН».

Нижегородцы остались без тренера 28-го апреля. Руководство клуба решило завершить сотрудничество с Сергеем Юраном, возглавившим «Пари НН» весной 2023 года.

Илич ранее работал с юношескими сборными Сербии, а также был наставником команды «Чукарички» и софийского ЦСКА. С октября прошлого года Илич тренировал «Атромитос», из которого он ушел, чтобы стать наставником «Пари Нижний Новгород».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close