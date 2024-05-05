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Уокер летом может переехать на другой континент

Дата публикации: 05-05-2024

Карьера Кайла Уокера из «Ман Сити» может продолжиться в Саудовской Аравии.

Издание «The Sun» утверждает, что защитник уже общался с Риядом Марезом, ранее выступавшим за «горожан», и пытался выяснить у бывшего одноклубника, ныне являющегося игроком «Аль-Ахли», об условиях жизни и уровне команд из Саудовской Аравии. Уокеру нравится в «Сити», но в будущем он готов рассмотреть вариант с переездом на другой континент.

В сезоне 2023/2024 в активе 33-летнего правого защитника 42 встречи за «горожан» (5 голевых передач).

Уокер связан контрактными обязательствами с грандом АПЛ до середины 2026 года. Ориентировочный ценник на футболиста составляет 13 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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