Форвард «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо признан игроком месяца в АПЛ в октябре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо признан лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети Х. Это звание стало заслуженной наградой для футболиста, который в прошедшем месяце демонстрировал стабильно высокий уровень игры и внёс значительный вклад в успехи своей команды.

В октябре Мбемо провёл три матча в составе «красных дьяволов», отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его голы помогли «Юнайтед» одержать три победы подряд: над «Сандерлендом» (2:0), «Ливерпулем» (2:1) и «Брайтоном» (4:2). Особенно ярко Брайан проявил себя в матче против «мерсисайдцев», где его активность и точность действий в атаке стали ключевыми факторами успеха.

В борьбе за звание лучшего игрока месяца Мбемо опередил целый ряд сильных конкурентов. На награду также претендовали Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Норди Мукиэле («Сандерленд»), Игор Тьяго («Брентфорд») и Юрриен Тимбер («Арсенал»).

Отмечается, что тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» особенно доволен прогрессом Брайана, который стал одним из ключевых игроков в атакующей линии команды. Его универсальность, умение открываться и играть на разных позициях в нападении делают его важной фигурой в тактических схемах клуба.

После 10 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в таблице, имея в активе 17 очков. Руководство и болельщики надеются, что в ноябре Мбемо продолжит свою успешную серию и поможет команде укрепить позиции в борьбе за зону Лиги чемпионов.