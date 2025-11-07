Рубен Аморим получил звание лучшего тренера октября в АПЛ

Дата публикации: 07-11-2025 12:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признан лучшим наставником октября в английской Премьер-лиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальной сети Х. Для португальского специалиста это первая подобная награда с момента его прихода в стан «красных дьяволов», и она стала подтверждением того, что команда под его руководством постепенно обретает стабильность и уверенность в собственных силах.

В октябре «Манчестер Юнайтед» провёл три матча в рамках чемпионата Англии и во всех одержал победу. Подопечные Аморима уверенно обыграли «Сандерленд» (2:0), в напряжённой борьбе сломили сопротивление «Ливерпуля» (2:1), а затем эффектно переиграли «Брайтон» (4:2). Эти успехи позволили клубу улучшить положение в турнирной таблице и вернуть уверенность болельщикам, которые начали видеть в игре команды новые идеи и энергию.

Конкуренцию Рубену Амориму в борьбе за звание лучшего тренера месяца составили именитые специалисты — Микель Артета из «Арсенала», Унаи Эмери из «Астон Виллы» и Андони Ираола, возглавляющий «Борнмут». Однако именно португальский тренер был признан главным архитектором успеха своей команды в октябре, за что получил большинство голосов в голосовании экспертов и фанатов.

С момента назначения Аморима «Манчестер Юнайтед» стал демонстрировать более организованный и атакующий футбол. Игроки отмечают, что наставник требует максимальной концентрации на тренировках и старается внедрять философию современного динамичного футбола, придавая команде уверенность и дисциплину.

После 10 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место, набрав 17 очков. Несмотря на скромное положение в таблице, серия побед в октябре показала, что клуб движется в правильном направлении. Болельщики надеются, что Рубен Аморим сумеет развить этот успех и вернуть команду в число претендентов на зону Лиги чемпионов уже к зиме.