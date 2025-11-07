Массимилиано Аллегри сообщил о ситуации с травмированными футболистами «Милана»

Дата публикации: 07-11-2025 17:29

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри поделился свежей информацией о состоянии игроков, восстанавливающихся после травм, перед важным матчем 11-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Специалист отметил, что ситуация в команде улучшается, и некоторые футболисты уже готовы вернуться на поле, в то время как другие еще продолжают восстановление.

«Пулишич полностью восстановился после полученной травмы. Он провел две полноценные тренировки с командой, однако я еще не уверен, сколько игрового времени он получит в ближайшем матче, поскольку ему нужно войти в соревновательный ритм, — рассказал Аллегри. — Эступиньян и Яшари постепенно возвращают свою оптимальную форму, и мы ожидаем, что они вскоре смогут помочь «Милану» уже в полную силу. Что касается Рабьо и Хименеса, то они пока не готовы выйти на поле. Их возвращение ожидается только после того, как завершится пауза на международные матчи, и они смогут полноценно подготовиться к выходу на поле.

Тренер особенно отметил игру Нкунку в последнем поединке против «Ромы», где тот был вынужден выйти на необычную для себя позицию центрального нападающего. «Несмотря на то, что он находился не в самой лучшей физической форме, он справился с задачей и показал высокий класс. Это важное приобретение для нашей атаки,» — подчеркнул наставник.

Отдельно Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с Рафаэлем Леау. «Леау почувствовал судороги, что беспокоит нас, ведь он ключевой игрок команды. Сейчас он проходит процедуры по восстановлению, и мы надеемся, что вскоре он будет готов выйти на поле без ограничений,» — сообщил Аллегри.

Также тренер добавил: «Хименес — универсальный игрок, способный усилить несколько позиций. Скорее всего, он будет в полной обойме к 12-му туру, когда нам предстоит дерби с «Интером». Его возвращение даст нам новые варианты в плане тактики и построения игры.»

На данный момент, после десяти сыгранных туров Серии А, «Милан» удерживает третью строчку турнирной таблицы, записав на свой счет 21 очко. Лидером соревнования остается «Наполи», у которого 22 очка. Борьба за вершину турнирной таблицы только разгорается, и болельщики с нетерпением ждут следующих матчей, которые могут внести значительные изменения в расстановку сил среди лидеров итальянского футбола.

Таким образом, работа тренерского штаба, а также возвращение ведущих футболистов, настрой команды и поддержка болельщиков должны сыграть решающую роль в ближайших турах Серии А, где «Милан» намерен побороться не только за высокие места, но и за победу в чемпионате.