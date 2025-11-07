Валерий Карпин с юмором заявил, что сам может появиться в старте на следующей игре против «Акрона»

Дата публикации: 07-11-2025 17:30

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин вновь привлёк внимание общественности своей необычной шуткой. В преддверии предстоящего матча бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге против «Акрона», наставник выложил в социальных сетях короткое видео с тренировки в спортивном зале. На видео Карпин выполняет различные упражнения, демонстрируя свою хорошую физическую форму. К ролику он добавил ироничную подпись, в которой сообщил, что «готовится к выходу в стартовом составе вместе со всеми». Таким образом, специалист намекнул, что настолько активно следит за тренировками своей команды, что и сам может выйти на поле наряду с профессиональными футболистами.

Шутка тренера быстро разошлась по спортивным СМИ и вызвала улыбки как у болельщиков «Динамо», так и у поклонников российского футбола в целом. Многие пользователи в комментариях под видео выражали уверенность, что и в свои 55 лет Валерий Карпин смог бы достойно показать себя на поле благодаря отличному физическому состоянию и богатому опыту.

Стоит добавить, что на сегодняшний день московское «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона 2025/2026. Подопечные Валерия Карпина по итогам 14 проведённых встреч сумели набрать 17 очков, одержав несколько важных побед и потерпев ряд досадных поражений. Несмотря на некоторую нестабильность результатов, команда по-прежнему сохраняет шансы на продвижение вверх по таблице и успешное продолжение сезона.

Лидирующую позицию в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Этот клуб уже оторвался от конкурентов на значительное количество очков, но впереди ещё много туров, и интрига сохранится до самого завершения чемпионата. Поклонники «Динамо» с оптимизмом смотрят в будущее, а ироничное отношение их главного тренера поднимает боевой дух как внутри коллектива, так и среди преданных фанатов московской команды.