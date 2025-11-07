Арне Слот назвал игроков «Ливерпуля», которые не сыграют против «Манчестер Сити»

Дата публикации: 07-11-2025 17:31

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот накануне одного из важнейших поединков нынешнего сезона — матча одиннадцатого тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» — поделился свежей информацией о состоянии травмированных футболистов своей команды. Встреча состоится в воскресенье, 9 ноября, и начнётся в 19:30 по московскому времени. Ожидается, что эта игра привлечёт внимание миллионов болельщиков по всему миру, ведь противостояния между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» традиционно считаются одними из наиболее принципиальных и захватывающих в английском футболе.

В беседе с журналистами Слот отметил позитивные новости относительно восстановления нескольких ключевых исполнителей. «Исак сегодня впервые за три недели выйдет на тренировку вместе с основной группой, — сообщил Арне Слот. — Но, как я уже говорил раньше, прошу не торопить события и дать ему немного времени для полного возвращения в форму. Не стоит забывать, что после травмы всегда требуется определённый период адаптации, чтобы футболист снова смог показывать свою лучшую игру».

Кроме того, главный тренер сообщил и о других игроках, находившихся в лазарете команды. «Алисон восстанавливается по плану, — заявил Слот. — Я также ожидаю, что Жереми Фримпонг будет готов помочь команде. Однако, как и Алисон, он, скорее всего, сможет полностью вернуться к тренировкам уже после завершения ноябрьской международной паузы. Мы стараемся подходить к вопросам возвращения травмированных футболистов максимально аккуратно, чтобы избежать рецидивов и новых проблем».

По итогам десяти сыгранных туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 очков и продолжая борьбу за самые высокие места. Впереди команду ждёт сложный календарь, а встреча с «Манчестер Сити» станет настоящей проверкой на прочность для «красных». Болельщики с нетерпением ожидают восстановления всех лидеров состава, чтобы клуб мог бороться за чемпионство в полном боевом составе.