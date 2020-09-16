Рейнджерс - Лион 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
16 Сентября 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 1-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Лион, которое состоится 16 сентября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Шотландия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Петер Бош
История личных встреч
|12.12.2007
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 6
|0 : 3
|02.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 2
|0 : 3