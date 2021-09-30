Спарта - Рейнджерс 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Рейнджерс, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
|1
|вр
|Флорин Ницэ
|33
|зщ
|Давид Ханко
|3
|зщ
|Ондржей Челустка
|27
|зщ
|Филип Панак
|28
|зщ
|Томаш Виснер
|8
|пз
|Давид Павелка
|16
|пз
|Михал Сачек
|22
|пз
|Лукаш Гараслин
75'
|21
|пз
|Якуб Пешек
|11
|пз
|Мартин Янков Минчев
69'
|20
|нп
|Адам Гложек
90'
|14
|нп
|Вацлав Дрхал
69'
|7
|пз
|Давид Карлссон
75'
|10
|пз
|Боржек Дочкал
90'
|1
|вр
|Аллан Макгрегор
|31
|зщ
|Борна Баришич
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|26
|зщ
|Леон Балогун
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|18
|пз
|Глен Камара
|22
|пз
|Жуниньо Бакуна
38'
|10
|пз
|Стивен Дэвис
|17
|пз
|Джо Арибо
77'
|25
|нп
|Кемар Руф
66'
|30
|нп
|Фэшн Сакала
|7
|пз
|Янис Хаджи
38'
|20
|нп
|Альфредо Морелос
66'
|4
|пз
|Джон Ландстрем
77'
Запасные
|29
|вр
|Милан Геча
|40
|вр
|Франтишек Котек
|32
|зщ
|Андреас Виндхейм
|4
|зщ
|Адам Габриэл
|41
|зщ
|Мартин Витик
|19
|зщ
|Лукаш Штетина
|36
|пз
|Адам Карабец
|24
|пз
|Матей Полидар
|18
|нп
|Матей Пулькраб
|28
|вр
|Робби Маккрори
|33
|вр
|Джон Маклафлин
|63
|зщ
|Дэвид Макклелланд
|16
|зщ
|Натан Паттерсон
|27
|пз
|Стивен Келли
|37
|пз
|Скотт Эрфилд
|23
|пз
|Скотт Райт
Главные тренеры
|Павел Врба
|Стивен Джеррард