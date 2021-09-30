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Спарта - Рейнджерс 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дженерали Арена - Летна (Прага, Чехия), вместимость: 20854
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
СпартаКуинз Парк Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Рейнджерс, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Чехия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1РумынияврФлорин Ницэ
33СловакиязщДавид Ханко
3ЧехиязщОндржей Челустка
27ЧехиязщФилип Панак
28ЧехиязщТомаш Виснер
8ЧехияпзДавид Павелка
16ЧехияпзМихал Сачек
22СловакияпзЛукаш Гараслин
75'
21ЧехияпзЯкуб Пешек
11БолгарияпзМартин Янков Минчев
69'
20ЧехиянпАдам Гложек
90'
14ЧехиянпВацлав Дрхал
69'
7ШвецияпзДавид Карлссон
75'
10ЧехияпзБоржек Дочкал
90'
1ШотландияврАллан Макгрегор
31ХорватиязщБорна Баришич
3АнглиязщКэлвин Бейсси
26НигериязщЛеон Балогун
2АнглиязщДжеймс Тавернье
18ФинляндияпзГлен Камара
22КюрасаопзЖуниньо Бакуна
38'
10Северная ИрландияпзСтивен Дэвис
17НигерияпзДжо Арибо
77'
25ЯмайканпКемар Руф
66'
30ЗамбиянпФэшн Сакала
7РумынияпзЯнис Хаджи
38'
20КолумбиянпАльфредо Морелос
66'
4АнглияпзДжон Ландстрем
77'
Запасные
29ЧехияврМилан Геча
40ЧехияврФрантишек Котек
32НорвегиязщАндреас Виндхейм
4ЧехиязщАдам Габриэл
41ЧехиязщМартин Витик
19СловакиязщЛукаш Штетина
36ЧехияпзАдам Карабец
24ЧехияпзМатей Полидар
18ЧехиянпМатей Пулькраб
28ШотландияврРобби Маккрори
33ШотландияврДжон Маклафлин
63Северная ИрландиязщДэвид Макклелланд
16ШотландиязщНатан Паттерсон
27ШотландияпзСтивен Келли
37КанадапзСкотт Эрфилд
23ШотландияпзСкотт Райт
Главные тренеры
ЧехияПавел Врба
АнглияСтивен Джеррард

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